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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Riot Games анонсировала Hextech Mayhem: A League of Legends Store — раннер во вселенной League of Legends
Игра выходит совсем скоро — 16 ноября.
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Разработчики из Riot Games совместно со своим издательским подразделением Riot Forge анонсировали Hextech Mayhem: A League of Legends Store — новую игру во вселенной League of Legends. Речь в данном случае идёт о двухмерном ритмическом раннере в фирменном стиле Riot Games. Забавно, что проект уже можно предзаказать, получив мелкий внутриигровой бонус.

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Главный герой Hextech Mayhem — йордл Зиггс, эксперт по хексчатке (простите, так сами разработчики написали). Господин Зиггс хочет создать огромную бомбу, которая удивила бы всех своим величием. Есть, правда, один маленький нюанс: такой же мечтой одержим давний конкурент Зиггса, господин Хеймердингер. Его обязательно нужно наказать, опередить и обыграть.

Действие Hextech Mayhem будет происходить на улицах Пилтовера, где главному герою предстоит очень много бегать (раннер же), взрывать всё вокруг, преодолевать препятствия и давать отпор врагам. Важный момент — все описанные действие придётся совершать в такт музыке. Поощрять старания игроков будет специальная система, благодаря которой можно собирать бонусные баллы и устраивать взрывы.

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Hextech Mayhem: A League of Legends Store готовится к выходу в Steam, GOG и Epic Games Store уже 16 ноября. Также разработчики выпустят в этот день версию игры для Nintendo Switch, а чуть позже — на платформеNetflix Gaming.

#riot games #hextech mayhem a league of legends store
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