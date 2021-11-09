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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Состоялся релиз Jurassic World Evolution 2 — смотрим умиротворяющий трейлер
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Как и было обещано, сегодня в продажу поступила экономическая стратегия и по совместительству симулятор управляющего парком Юрского периода Jurassic World Evolution 2. Игра уже доступна на всех целевых платформах (на PC через Steam и Epic Games Store) и потихоньку получает свои первые оценки. Которые пока весьма низки.

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Новинка является продолжением весьма популярной в определённых геймерских кругах Jurassic World Evolution, и во многом развивает её идеи и расширяет имеющиеся в ней возможности.

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Базовое издание Jurassic World Evolution 2 предлагается на PC по цене в 1 085 рублей.

#frontier developments #jurassic world evolution 2
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