Как и было обещано, сегодня в продажу поступила экономическая стратегия и по совместительству симулятор управляющего парком Юрского периода Jurassic World Evolution 2. Игра уже доступна на всех целевых платформах (на PC через Steam и Epic Games Store) и потихоньку получает свои первые оценки. Которые пока весьма низки.
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Новинка является продолжением весьма популярной в определённых геймерских кругах Jurassic World Evolution, и во многом развивает её идеи и расширяет имеющиеся в ней возможности.
Базовое издание Jurassic World Evolution 2 предлагается на PC по цене в 1 085 рублей.