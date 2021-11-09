Приключенческий экшен Sherlock Holmes: Chapter One должен выйти буквально через неделю. Разработчики продолжают «бомбардировать» нас новыми трейлерами по игре, демонстрируя различные её аспекты. В новом ролике основное внимание уделено основным способностям молодого Шерлока. Он ведёт расследования, выстраивает логические цепочки, общается со свидетелями, играет в переодевания, избивает плохих парней и не забывает при этом о манерах.
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Напомним, по сюжету Sherlock Holmes Chapter One молодой Шерлок попадает на остров где-то в Средиземном море, где ему предстоит разгадать его тайну, оказывая посильную помощь местным жителям. Обещано, что в релизной версии игры будет 5 больших сюжетных заданий и более 30 побочных.
Для Sherlock Holmes Chapter One разработчики также готовят систему кастомизации главного героя и подлинную нелинейность в квестах. Релиз проекта должен случиться 16 ноября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.
11 ноября разработчики из Frogwares должны показать нам больше 35 минут геймплея из нового сюжетного задания. Видеоролик должен появиться в 01:00 по московскому времени на странице игры в Steam.