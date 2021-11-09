Что, в общем-то, логично.

Студия ZA/UM, подарившая миру замечательное ролевое приключение Disco Elysium, без дела после выпуска своего шедевра сидеть не собирается и уже потихоньку прорабатывает планы на будущее. По крайней мере, такой несложный вывод можно сделать, если взглянуть на вакансию сценариста для дальнейших творений студии.

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В обязанности соискателя войдёт разработка, написание, редактура и документирование масштабных взаимосвязанных и разветвлённых диалогов, предоставление «обратной связи», взаимодействие с другими отделами студии, в частности, с художниками, программистами, звукорежиссёрами и отделом контроля качества. В будущей игре всё должно быть структурировано и работать слаженно, поэтому взаимодействие сотрудников обязательно.

Что примечательно, так это то, что ZA/UM не строит из себя пупов земли и не требует от соискателей обязательного опыта работы в игровой индустрии. Достаточно просто быть талантливым и готовым трудиться.

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Над каким конкретно проектом сейчас трудятся разработчики, пока сказать невозможно, но из описания вакансии следует, что повествованию и диалогам между персонажами в нём будет уделяться большое внимание.