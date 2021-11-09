Удивительно, правда?

Разработчики онлайн-игры Final Fantasy XIV опубликовали обновлённую статистику по аудитории. На текущий момент в проекте регулярно проводят время свыше 1,6 миллиона человек, что на 400 тысяч больше показателей июля текущего года. Прирост с апреля месяца выглядит и вовсе внушительным — плюс 650 тысяч человек.

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Девелоперы рассказали, что количество новых пользователей тоже внушительное — с июля месяца в Final Fantasy XIV зарегистрировалось более 300 тысяч новых аккаунтов. Вообще, к вопросу подсчёта постоянных игроков авторы подошли максимально взвешенно: в статистику не попали игроки ниже 60 уровня, поэтому любителей проводить время в игре в течение пробного периода считать не стали. Что до 80-уровневых игроков, то сейчас их свыше 1,1 миллиона (в июле было только 872 тысячи).

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Final Fantasy XIV — онлайн-игра, изначально вышедшая в далёком 2010-м году, уже в 2012 году Square Enix было принято решение прекратить поддержку первоначальной версии и запустить так называемую «версию 2.0», которая была анонсирована под названием Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Игра 2013 года использует другой игровой движок и сетевую архитектуру. Графическое оформление, геймплей и мир игры тоже подверглись сильным изменениям.