Ветеран Arkane, господин Динга Бакаба (Dinga Bakaba), работает в студии на протяжении более десяти лет. Такая преданность компании не осталась незамеченной — его на днях назначили главой Arkane Lyon. Ранее эту должность занимал некто Ромуальд Капрон (Romuald Capron), он работал в Arkane с 2005 года, но в октябре 2021 года решил покинуть студию чтобы больше времени проводить с семьёй и заняться другими проектами.
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Что до Бакаба, то он числился руководителем разработки недавно выпущенного экшена Deathloop, а ранее проектировал игровые системы для оригинальной Dishonored, был ведущим дизайнером Dishonored 2 и Dishonored: Death of the Outsider.
Чем займётся Arkane Lyon под руководством нового топ-менеджера — очень интересно. Учитывая послужной список данного подразделения, нам хочется верить, что это будет большой сюжетный экшен в духе Dishonored.
У студии Arkane также есть другое структурное подразделение — Arkane Austin. Оно сейчас занято производством кооперативного экшена Redfall.