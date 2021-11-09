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Новости Software Михаил Андреев
Rainbow Six Siege: игровой процесс за нового оперативника Thorn
Вернее, за оперативницу, но с первого взгляда так сразу и не поймёшь.
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По традиции, Ubisoft публикует записи с игровым процессом за новых оперативников спустя некоторое время после их формального анонса. Не стала исключением и демонстрация геймплея сезона High Calibre, главным нововведением которого станет оперативница с позывным Thorn.

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Эта сильная во всех смыслах женщина использует в качестве снаряжения специальные мины, при взрыве которых разлетаются осколки, наносящие огромные повреждения всем противникам вокруг. Чем ближе вы к эпицентру взрыва, тем, логично, выше урон.

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Также в состав High Calibre войдут новый крупнокалиберный пистолет-пулемёт, переработанная карта «Аутбэк», изменения в балансе, а также улучшения в плане пользовательского интерфейса. На тестовых серверах новый сезон стартует уже сегодня.

#ubisoft #rainbow six siege
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