В рамках празднования своего 35-летия. Повод ведь!

Серия Assassin’s Creed настолько обширна, что в ней существует целая трилогия «2.5D»-проектов, объединённых под названием Assassin’s Creed Chronicles. Ранее в Сети появилась информация о том, что Ubisoft устроит бесплатную раздачу данной трилогии в рамках празднования своего 35-летия, и вот, утечка в очередной раз подтвердилась.

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Чтобы забрать подарок, вам нужно проследовать на официальную страничку Assassin’s Creed Chronicles Trilogy в Ubisoft Store и нажать на заветную кнопку «Получите бесплатно». Раздача продлится вплоть до 12 ноября, так что времени на раздумья у вас не так много.

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Действия игр данной трилогии разворачиваются в разных государствах и в разные исторические периоды. Так, часть Assassin’s Creed Chronicles China перенесёт нас в Китай XVI века, где нам нужно будет возродить китайское Братство Ассасинов, тогда как часть Assassin’s Creed Chronicles India расскажет о противостоянии с Британской Империей в середине XIX века. Ну а в Assassin’s Creed Chronicles Russia мы попадаем в только что пережившую революцию Россию, где в роли ассасина Николая Орлова должны спасти дочь императора.