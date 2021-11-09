Меняем стволы, магазины, «обвесы», и в путь. В 40-е годы прошлого столетия...

Несмотря на то, что релиз Call of Duty Vanguard уже состоялся на прошлой неделе, разработчики совместно с привилегированными игровыми изданиями продолжают публиковать для проекта свежие видеоролики. В объектив на этот раз попал трейлер, в котором демонстрируются обширные возможности кастомизации стрелкового оружия в игре.

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Как нетрудно заметить, в Call of Duty Vanguard можно менять стволы, приклады, пистолетные и передние рукоятки, прицелы, типы магазинов и многое другое. Насколько это вообще соответствует исторической справедливости — вопрос к историкам, но с геймплейной точки зрения наверняка выглядит интересно, добавляя больше тактических возможностей в арсенал каждого конкретного игрока.

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Релиз Vanguard состоялся 5 ноября: рецензенты похвалили новинку за режим мультиплеера, но раскритиковали за невнятную и невзрачную сюжетную кампанию. Игроки же присвоили новинке весьма низкий рейтинг, составивший от 5,4 до 7,1 баллов из 10 возможных в зависимости от платформы.