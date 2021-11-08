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Новости Software Игнатий Колыско
Авторы кооперативного зомби-шутера Back 4 Blood поделились планами по выпуску нового контента
Дорожная карта даже есть.
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Разработчики из Turtle Rock поделились планами по дальнейшей поддержке кооперативного шутера Back 4 Blood, по такому случаю была представлена дорожная карта обновлений — стандартная для таких случаев штука. Уже в ноябре проект получит несколько обновлений, правящих его техническое состояние. В декабре должен появиться первый дополнительный контент.

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Со следующего месяца в Back 4 Blood «завезут» дополнительные карты и линии снабжения, тогда же появится возможность пройти кампанию в одиночном режиме и без необходимости подключения к Сети. По случаю празднования рождественских праздников в игре запустят специальное тематическое событие.

На 2022 год у авторов Back 4 Blood предварительная ясность по набору контента тоже имеется. Игра получит новые карты, новый уровень сложности и новые режимы. Также онлайн-шутер обязательно должен получить три дополнения, первое из которых получило название Tunnels of Terror. Обладатели Annual Pass получат все DLC бесплатно.

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Напомним, Back 4 Blood представляет собой кооперативный зомби-шутер, авторы которого ранее успели поработать над Evolve и Left 4 Dead. Проект поступил в продажу 12 октября на PC, а также двух поколениях Xbox и PlayStation. В день релиза Back 4 Blood пополнил библиотеку Xbox Game Pass.

#back 4 blood #turtle rock
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