Дорожная карта даже есть.

Разработчики из Turtle Rock поделились планами по дальнейшей поддержке кооперативного шутера Back 4 Blood, по такому случаю была представлена дорожная карта обновлений — стандартная для таких случаев штука. Уже в ноябре проект получит несколько обновлений, правящих его техническое состояние. В декабре должен появиться первый дополнительный контент.

реклама

Со следующего месяца в Back 4 Blood «завезут» дополнительные карты и линии снабжения, тогда же появится возможность пройти кампанию в одиночном режиме и без необходимости подключения к Сети. По случаю празднования рождественских праздников в игре запустят специальное тематическое событие.

На 2022 год у авторов Back 4 Blood предварительная ясность по набору контента тоже имеется. Игра получит новые карты, новый уровень сложности и новые режимы. Также онлайн-шутер обязательно должен получить три дополнения, первое из которых получило название Tunnels of Terror. Обладатели Annual Pass получат все DLC бесплатно.

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке 7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось MSI RTX 3070 еще дешевле Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену

Напомним, Back 4 Blood представляет собой кооперативный зомби-шутер, авторы которого ранее успели поработать над Evolve и Left 4 Dead. Проект поступил в продажу 12 октября на PC, а также двух поколениях Xbox и PlayStation. В день релиза Back 4 Blood пополнил библиотеку Xbox Game Pass.