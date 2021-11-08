Разработчики Forza Horizon 5 ещё на этапе проектирования игры много времени уделяли созданию специальных инструментов, которые облегчили бы жизнь игроков с ограниченными возможностями. Авторы консультировались с игроками, добавляли множество дополнительных функций (режим высокой контрастности, режим для дальтоников и многое другое). А теперь мы узнали, что сюжетные ролики Forza Horizon 5 будут снабжены сурдопереводом.
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Клиент игры будет поддерживать как американский, так и британский язык жестов. При их активации на экране будет появляться специальный переводчик, но на релизе данная функция не появилась. Её планируют добавить только в будущих обновлениях.
Зато релизная версия Forza Horizon 5 получила множество дополнительных опций для тонкой настройки: преобразование текста в речь и обратно, видоизменяемые субтитры, изменяемая скорость игры, возможность переназначить клавиши на контроллере (не только на клавиатуре), возможность отключить движущийся фон и многое другое.
Forza Horizon 5 вышла на ПК и Xbox 5 ноября (ранний доступ), общий релиз состоится завтра, 9 ноября.