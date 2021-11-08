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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Депутат Госдумы Виталий Милонов вдохновился победами NAVI и Team Spirit и назвал Россию «ведущей киберспортивной державой»
Правда, состав NAVI — интернациональный.
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В ночь с 7 на 8 ноября закончился турнир PGL Stockholm 2021, победителями которого стала Natus Vincere — украинская организация, сумевшая одержать верх в первом (для себя) мейджоре. Напомним, в состав NAVI входят двое украинцев и трое россиян.

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Сумма выигрыша составила 1 миллион долларов — видимо, поэтому новость о победе попала в поле зрения депутата Госдумы Виталия Милонова. В интервью с порталом Cybersport.Metaratings чиновник назвал Counter-Strike «классикой киберспорта» и отметил, что эту дисциплину нужно обязательно поддерживать. Милонов считает, что увлечение подростков киберспортом всяко лучше «залипания в тиктоке».

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В рамках интервью Милонов вспомнил и о победе Team Spirit на IT10 по Dota 2, назвав Россию «ведущей кибеспортивной державой». Депутат Госдумы убеждён, что останавливаться на достигнутом никак нельзя — игрокам нужно оттачивать свои навыки и стремиться к новым победам. На прошедшем The International 10 по Dota 2 российская команда Team Spirit победила и смогла заработать 18,2 миллиона долларов.

#navi #dota 2 #counter strike #госдума #team spirit #милонов
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1injener
18:58
А где он, потерял свои скрепы?
Депутат Госдумы Виталий Милонов вдохновился победами NAVI и Team Spirit и назвал Россию «ведущей киберспортивной державой»
skydan
18:57
Мне продолжить список великих украинцев, за счет которых СССР и Россия приписывали себе триумф?
Депутат Госдумы Виталий Милонов вдохновился победами NAVI и Team Spirit и назвал Россию «ведущей киберспортивной державой»
Yakut Kolimskiy
18:56
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Синий не фанат
18:55
Team Spirit не совсем российская команда там также как и у Нави 2 украинца
Депутат Госдумы Виталий Милонов вдохновился победами NAVI и Team Spirit и назвал Россию «ведущей киберспортивной державой»
pckot
18:55
Хотя бы первый AVX где используется? Вон в age of empires 4 требуется
В некоторых нагрузках P-ядра Intel Core i9-12900K с AVX512 быстрее 16 ядер без этих инструкций
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