Правда, состав NAVI — интернациональный.

В ночь с 7 на 8 ноября закончился турнир PGL Stockholm 2021, победителями которого стала Natus Vincere — украинская организация, сумевшая одержать верх в первом (для себя) мейджоре. Напомним, в состав NAVI входят двое украинцев и трое россиян.

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Сумма выигрыша составила 1 миллион долларов — видимо, поэтому новость о победе попала в поле зрения депутата Госдумы Виталия Милонова. В интервью с порталом Cybersport.Metaratings чиновник назвал Counter-Strike «классикой киберспорта» и отметил, что эту дисциплину нужно обязательно поддерживать. Милонов считает, что увлечение подростков киберспортом всяко лучше «залипания в тиктоке».

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В рамках интервью Милонов вспомнил и о победе Team Spirit на IT10 по Dota 2, назвав Россию «ведущей кибеспортивной державой». Депутат Госдумы убеждён, что останавливаться на достигнутом никак нельзя — игрокам нужно оттачивать свои навыки и стремиться к новым победам. На прошедшем The International 10 по Dota 2 российская команда Team Spirit победила и смогла заработать 18,2 миллиона долларов.