Это вам не машинки в игру добавлять.

Стратегия Command & Conquer Red Alert 2 по праву является бессмертной, и отдельные самоотверженные энтузиасты периодически подтверждают этот статус, выпуская для проекта модификации или фанатские аддоны различного размера и толка. Так, недавно состоялся полноценный релиз фанатского расширения под названием Metal Omega — и хотя технически это произошло в конце октября, но до профильных западных СМИ новость добралась только вчера, ну а до нас — сегодня.

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Аддон представляет собой пересказанную историю конфликта между Союзниками, СССР и Юрием, а также новой фракцией Foehn Revolt, представляющей собой основанную китайским вундеркиндом Юнру военизированную организацию. Всего в состав Mental Omega входят новые кампании, 97 одиночных миссий, 36 кооперативных миссий и 22 специальных карт для эффективного обучения игре.

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Стоит отметить, что разработка Mental Omega продолжалась более пятнадцати лет, а в последний раз обновление для модификации выходило аж в 2016 году. Теперь же проект завершён, так что его разработчики могут праздновать самую настоящую победу.