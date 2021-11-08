Это, кстати, действенный способ: многим отечественным компаниям и ИП на заметку.

В настоящее время Ubisoft пытается урезонить своих недовольных политикой руководства компании сотрудников, чувство собственного достоинства которых распирает их так сильно, что они готовы даже уходить со своих насиженных мест с огромными зарплатами в компании, предлагающие даже незначительно лучшие условия труда и его оплаты. А поскольку кадры решают всё, то Ubisoft не остаётся ничего другого, как пытаться заставить сотрудников одуматься, поднимая им заработные платы.

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Как передают источники авторитетного издания Kotaku, повышение зарплат в Ubisoft, а конкретно — в её канадских подразделениях — составит от 5 % до 20 % в зависимости от должности. Решение, как сообщается, уже принято и вступило в силу.

Способ действенный, однако в данном случае, как отмечают критики и специалисты, не совсем справедливый, поскольку существует сегрегация разработчиков по их должностям (читай — важности), где наибольшие прибавки к зарплате получат те, у кого они и так были достаточно высокими.

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Данная политика, считают аналитики, неизбежно приведёт к очередной волне критики компании: во-первых, увеличивается расслоение, а во-вторых, данные меры никак не решают поставленных перед издательством группой A Better Ubisoft задач. Среди таковых, например, допуск рядовых сотрудников в совет компании, хотя бы в качестве наблюдателей, а также рабочее решение проблемы с домогательствами и притеснениями сотрудников по тем или иным признакам. Отдельные сотрудники даже гиперболизируют, заявляя, что Ubisoft таким образом «покупает» их молчание и смирение.