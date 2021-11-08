Самобытный (потенциально) хоррор Scorn, деньги на разработку которого собирались с помощью краудфандинговой кампании, выйдет только в 2022 году. Разработчики проекта из студии Ebb Software рассказали о причинах переноса на странице в Kickstarter.
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Авторы дали понять, что практически весь контент, произведённый студией до середины 2018 года, пришлось пустить под нож. Разработчики также признали, что во время работы над Scorn они совершали и будут совершать много ошибок, ведь они считают себя «представителями неопытной команды». А таким людям, мол, надо давать поблажки.
По хоррору Scorn давно не выходило новых трейлеров или скриншотов. Если принять во внимание свежие заявления представителей Ebb Software, проект переделывают с нуля.
Заявления «представителей неопытной команды» вызвали возмущение со стороны отдельных меценатов Kickstarter-кампании, пожелавших забрать деньги назад.
Напомним, хоррор Scorn разрабатывается для PC и Xbox Series X|S. Проект должен рассказать историю человека, оказавшегося на неизвестной планете.