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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Релиз самобытного хоррора Scorn перенесли на будущий год, инвесторам это не понравилось
Деньги на проект собирали с помощью Kickstarter
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Самобытный (потенциально) хоррор Scorn, деньги на разработку которого собирались с помощью краудфандинговой кампании, выйдет только в 2022 году. Разработчики проекта из студии Ebb Software рассказали о причинах переноса на странице в Kickstarter.

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Авторы дали понять, что практически весь контент, произведённый студией до середины 2018 года, пришлось пустить под нож. Разработчики также признали, что во время работы над Scorn они совершали и будут совершать много ошибок, ведь они считают себя «представителями неопытной команды». А таким людям, мол, надо давать поблажки.

По хоррору Scorn давно не выходило новых трейлеров или скриншотов. Если принять во внимание свежие заявления представителей Ebb Software, проект переделывают с нуля.

Заявления «представителей неопытной команды» вызвали возмущение со стороны отдельных меценатов Kickstarter-кампании, пожелавших забрать деньги назад.

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Напомним, хоррор Scorn разрабатывается для PC и Xbox Series X|S. Проект должен рассказать историю человека, оказавшегося на неизвестной планете.

#ebb software #scorn
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Выход атмосферного хоррора Scorn перенесли с осени на будущий год
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