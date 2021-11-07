Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Telegram планирует ввести платную подписку
Если кого-то объявления не будут устраивать
анонсы и реклама
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке

Спустя несколько часов после официального объявления о приходе рекламы в Telegram появилась информация о платной подписке. Главный идеолог мессенджера Павел Дуров раскрыл планы по внедрению ряда опций, которые позволят отключать официальные рекламные объявления в каналах Telegram.

реклама

Команда поддержки мессенджера уже приступила к созданию функции полного отключения рекламы, её запуск должен состояться в текущем месяце. Она должна быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах.

анонсы и реклама
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену

Помимо этого, отключать официальные рекламные объявления для всех пользователей смогут даже авторы каналов. В данный момент команда поддержки Telegram просчитывает экономические условия для реализации данной опции.

#telegram
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Павел Дуров анонсировал появление рекламы в Telegram
Пользовательская аудитория Telegram выросла на 70 миллионов человек за один вечер из-за сбоя в Facebook
Telegram получил сразу два новых веб-клиента для мобильных и стационарных устройств
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть первая
17
Мнение: лучше купить новый игровой ПК сейчас, чем ждать доступных видеокарт
92
PCMark10 – однопоток наше все или почему 2-ядерные Athlon лучше 12-ядерных Xeon в реальных условиях
92
Core i7 3770K vs Ryzen 5 5600X - eсть ли еще порох
210
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
13
Загадки истории: Карл Густав Маннергейм. Русский офицер. Финский президент.
100
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M370 объемом 1 ТБ
8
Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
3
Обзор сериала "Доктор Кто". Новый сезон
14
Jingyue X99 Titanium D4 - первая китайская материнская плата с воcемью фазами питания для CPU Xeon
+

Сейчас обсуждают

Motor Head
22:49
Вот это поворот ))) Игропетушки уже в печали )))
Китайские криптомайнеры бегут в Россию и Канаду, но власти Китая могут отменить запрет на майнинг
Motor Head
22:47
У майнеров все норм в отличии от таких защеканцев вроде тебя ))) Иди бутылки сдавай дворняга )))
55 миллионов долларов украдены у финансовой платформы через фишинговую ссылку
Alex Mazov
22:42
Можно собрать без видеокарты, сидеть на встройке (или офисной затычке или старой видюхе как вариант) и ждать лучших времён. Цены устаканится, но не раньше, чем закончится кризис полупроводников (≈ год...
Мнение: лучше купить новый игровой ПК сейчас, чем ждать доступных видеокарт
x0rw
22:38
ога пчелы против меда ))
Власти США предлагают ограничить влияние крупных корпораций, поглощающих мелких конкурентов
Артем Николаев
22:38
Напоминает соревнования SSD, когда все хвастаются линейными скоростями, а время доступа почти не меняется. Только при переходе с sata на nvme был прогресс.
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
Криптолох
22:36
DDR 2 была редким овнищем
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
Анатолий Павлюшин
22:33
Естественно
Разработчик Euro Truck Simulator 2 показал, как будет выглядеть вода в DLC Heart of Russia
Вова Соколов
22:31
Хомячье уже побежало трясти мошну за платами на 690 чипсете и ненужной ддр5
AMD начала снижать цены на процессоры на фоне релиза Intel Alder Lake – Ryzen 7 5800X потерял $150
Orry
22:27
на латентность ещё влияет число модулей и их ранг (?). ставим по 2 модуля на канал (4 на 2 канала) и добавляются кросс-задержки, латентность растет... точно так же как для ddr4 латентность для 2x8GB н...
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
Сяхуни Есбунузу
22:27
@Надо все-таки учитывать четырехканальность ДДР5 для базовых платформ@ Ширина шины в два раза меньше.
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем