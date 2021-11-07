Если кого-то объявления не будут устраивать

Спустя несколько часов после официального объявления о приходе рекламы в Telegram появилась информация о платной подписке. Главный идеолог мессенджера Павел Дуров раскрыл планы по внедрению ряда опций, которые позволят отключать официальные рекламные объявления в каналах Telegram.

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Команда поддержки мессенджера уже приступила к созданию функции полного отключения рекламы, её запуск должен состояться в текущем месяце. Она должна быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах.

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Помимо этого, отключать официальные рекламные объявления для всех пользователей смогут даже авторы каналов. В данный момент команда поддержки Telegram просчитывает экономические условия для реализации данной опции.