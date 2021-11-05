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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Telegram начала тестировать свою рекламную платформу
Вы можете убедиться в этом сами, если пользуетесь мессенджером.
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В конце прошлого месяца команда поддержки мессенджера Telegram представила собственную рекламную платформу, с помощью которой каналы, у которых есть больше тысяча подписчиков, смогут публиковать платные сообщения. Про рекламные сообщения в Telegram в момент анонса стало известно следующее: они появятся в публичных каналах от 1000 читателей и будут ограничены 160 символами.

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С сегодняшнего дня Telegram начал тестировать свою рекламную платформу: тестовое сообщение появилось в канале Павла Дурова, основателя мессенджера. Если точнее, то пост можно увидеть во всех крупных группах Telegram, вы можете сами в этом убедиться прямо сейчас.

При переходе из сообщения на канал Дурова можно ознакомиться со специальной справкой по рекламе в мессенджере:

  • 1. Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram.
  • 2. Для показа рекламы не будут использованы личные данные. Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей.
  • 3. Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале.
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В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы Telegram-каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

#telegram
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