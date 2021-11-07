Получилось интересно. А с такой графикой — ещё и плохо понятно, где игра, а где «реал».

Вот уже несколько дней предзаказчики «премиального» издания Forza Horizon 5, коих, согласно статистике, набралось уже больше восьмисот тысяч, путешествуют по виртуальной Мексике и любуются местными красотами природы. Поскольку разработчики воссоздавали игровые локации с нескрываемой жаждой реализма, вполне закономерно, что энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits решили сравнить, насколько сильно отличаются (если вообще отличаются) локации из игры от локаций в реальной Мексике.

реклама

Получилось достаточно интересно: учитывая, что графика в Forza Horizon 5 находится на очень высоком уровне, порой даже трудно понять, где мы наблюдаем кадры из игры, а где — реальные фотографии. Впрочем, пояснительные указатели спасают ситуацию.

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке 7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось MSI RTX 3070 еще дешевле Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену

Формально всеобщий релиз Forza Horizon 5 — для тех, кто не готов оплачивать дополнительную стоимость «премиального» издания — состоится во вторник, 9 ноября.