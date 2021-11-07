Вот уже несколько дней предзаказчики «премиального» издания Forza Horizon 5, коих, согласно статистике, набралось уже больше восьмисот тысяч, путешествуют по виртуальной Мексике и любуются местными красотами природы. Поскольку разработчики воссоздавали игровые локации с нескрываемой жаждой реализма, вполне закономерно, что энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits решили сравнить, насколько сильно отличаются (если вообще отличаются) локации из игры от локаций в реальной Мексике.
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Получилось достаточно интересно: учитывая, что графика в Forza Horizon 5 находится на очень высоком уровне, порой даже трудно понять, где мы наблюдаем кадры из игры, а где — реальные фотографии. Впрочем, пояснительные указатели спасают ситуацию.
Формально всеобщий релиз Forza Horizon 5 — для тех, кто не готов оплачивать дополнительную стоимость «премиального» издания — состоится во вторник, 9 ноября.