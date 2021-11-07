Valve точно в срок опубликовала традиционный недельный чарт продаж в своём сервисе Steam. Поскольку уходящая неделя была приправлена релизом Forza Horizon 5 и стартом предварительных заказов на Elden Ring, то именно эти две игры разместились на пьедестале лидеров, немного подвинув предыдущего лидера в лице Age of Empires IV. Последняя, впрочем, заняв второе место существует себя вполне комфортно.
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Не будем долго толочь воду в ступе и перейдём к перечислению десятки лидеров:
- Forza Horizon 5 (предзаказ);
- Age of Empires IV;
- Elden Ring (предзаказ);
- New World;
- Forza Horizon 5 (предзаказ);
- Age of Empires IV;
- Back 4 Blood;
- Football Manager 2022;
- Valve Index VR Kit;
- Lost Ark Platinum Founder’s Pack.
В интересный сезон живём: достойных игр много, продаются они неплохо. Осталось только узнать, долго ли сохранится столь позитивная статистика.