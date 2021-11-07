Впрочем, от этого года осталось-то всего ничего.

Хотя до нового года осталось уже меньше двух месяцев, разработчики игр, и Ubisoft не исключение, не расслабляются и продолжают поддерживать свои творения контентом. На днях разработчики Assassin’s Creed Valhalla рассказали, что ждёт игроков в этом и следующем месяцах.

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Итак, уже в грядущий вторник, 9 ноября, Assassin’s Creed Valhalla получит обновление 1.4.0. Подробностями обновления разработчики пока не поделились. Также 9 ноября появится бесплатная игровая активность под названием Tombs of the Fallen, согласно описанию которой, игроков ждут новые испытания в уже знакомых локациях.

В четверг, 11 ноября, стартует трёхнедельное внутриигровое событие Oskoreia Festival, ну а где-то в декабре нас ждёт ещё одно обновление — с индексом 1.4.1. Ни подробностей события, ни подробностей декабрьского обновления нет, поэтому на данный момент обсуждать нечего.

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Ubisoft будет поддерживать Assassin’s Creed Valhalla и в следующем году, что, учитывая успех проекта, неудивительно. Одной из форм данной поддержки, по всей видимости, станет выпуск третьего контентного дополнения, информация о существовании которого благодаря датамайнерам витает по Сети вот уже несколько месяцев.