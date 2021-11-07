Всё то же самое, только чётко и без «мыльца».

Как известно, Star Wars The Old Republic, считающаяся фанатами лучшей из существующих игр по «Звёздным войнам», в этом году празднует своё десятилетие. Срок немаленький: за это время технологии улетели далеко вперёд, а индустрия развлечений стала как никогда доступной (если, конечно, не учитывать многократный взлёт цен на комплектующие вследствие их дефицита).

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И вот, в честь юбилея игры разработчики Star Wars The Old Republic решили перевыпустить известный кинематографический трейлер под названием Deceived в разрешении 4K. Таким образом, теперь лица персонажей можно разглядеть без «мыла», а само действие стало больше напоминать кадры из кинофильма.

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На этом поддержка старенькой, но удаленькой игры отнюдь не заканчивается: вскоре должно выйти ознаменующее начало «новой эры» дополнение Legacy of the Sith с новыми заданиями, историями и геймплейными элементами. Да и в целом бросать одно из своих лучших творений BioWare, хоть в ней почти не осталось никого из «той самой BioWare», пока не собирается.