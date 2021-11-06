Хотя новая Fable была анонсирована ещё летом прошлого года, внятных подробностей проекта с тех пор толком не поступала. Известно лишь, что Microsoft намеревается выпустить её раньше, чем The Elder Scrolls VI. Что ж, сегодня одной крупицей информации стало больше: ведущий программист отвечающей за производство Fable студии Playground Games Том Голтон в своём Twitter сообщил, что уже четыре года работает над новинкой.
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Здесь важно отметить, что разработчик вполне мог присоединиться к команде Playground уже на этапе активного производства новой Fable, поэтому не исключено, что формально создание игры ведётся уже более четырёх лет.
Как бы то ни было, даже если считать «по минимуму», то четыре года — очень большой срок, и не вполне ясно, почему студия до сих пор молчит, словно воды в рот набрала. Когда Fable собираются выпустить, также неизвестно даже приблизительно.