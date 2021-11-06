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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новая Fable находится в производстве как минимум четыре года
Это безумно долго.
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Хотя новая Fable была анонсирована ещё летом прошлого года, внятных подробностей проекта с тех пор толком не поступала. Известно лишь, что Microsoft намеревается выпустить её раньше, чем The Elder Scrolls VI. Что ж, сегодня одной крупицей информации стало больше: ведущий программист отвечающей за производство Fable студии Playground Games Том Голтон в своём Twitter сообщил, что уже четыре года работает над новинкой.

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Здесь важно отметить, что разработчик вполне мог присоединиться к команде Playground уже на этапе активного производства новой Fable, поэтому не исключено, что формально создание игры ведётся уже более четырёх лет.

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Как бы то ни было, даже если считать «по минимуму», то четыре года — очень большой срок, и не вполне ясно, почему студия до сих пор молчит, словно воды в рот набрала. Когда Fable собираются выпустить, также неизвестно даже приблизительно.

#playground games #fable
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Ivan
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SATelit
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