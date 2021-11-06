От речек-вонючек до великой Волги.

Несмотря на то, что у тематического дополнения «Сердце России» для симулятора дальнобойщика Euro Truck Simulator 2 до сих пор не даже «размазанного» срока выхода, разработчики время от времени нагнетают вокруг него «хайп», публикуя всё новые и новые скриншоты и рассказывая о местах, которые игрокам виртуально предстоит посетить. Тема сегодняшнего выпуска — реки, озёра и прочие водоёмы, которыми богата Россия, хранящая на своей территории одну пятую мировых запасов пресной воды.

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Как пишут разработчики, ссылаясь на общедоступную статистику, в России расположено приблизительно два миллиона озёр и протекают около двухсот десяти тысяч рек. Не забыли и про искусственные водоёмы — пруды и водохранилища, имеющие свои функциональные предназначения.

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К сожалению, разработчики всё также не торопятся раскрывать дату выхода дополнения. А анонсировано оно было, между прочим, ещё в самом начале весны этого года.