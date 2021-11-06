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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Forza Horizon 5 ещё толком не вышла, а в неё уже сыграли свыше 710 тысяч человек
То ли ещё будет.
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Аркадная гонка Forza Horizon 5 справедливо является одним из самых громких (если не самым) из оставшихся в этом году релизов, поэтому вполне закономерно, что проект уже на пороге установления рекорда франшизы. Согласно статистике, сегодня, за три дня до полноценного релиза, в рамках раннего доступа для обладателей «премиального» издания Forza Horizon 5 в проект сыграли более семисот тысяч человек, а если точнее, то 710 030.

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Учитывая, что выходные ещё только впереди, не исключено, что уже в ближайшее время Forza Horizon 5 преодолеет отметку в миллион пользователей. А там и до всеобщего назначенного на 9 ноября релиза недалеко.

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Напоминаем, что действие Forza Horizon 5 разворачивается в Мексике, и обозреватели уже опубликовали свои восторженные отзывы о новинке, заявляя, что хоть в ней нет ничего принципиально нового, но постепенное улучшение игрового процесса явно идёт франшизе на пользу.

#xbox game studios #playground games #forza horizon 5
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