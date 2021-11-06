Функция не такая бесполезная, как может показаться.

Не секрет, что Battlefield 2042 будет масштабной игрой, и занимаемый ею объём на накопителе соответствует статусу проекта. Специально для предзаказчиков игры, до которых ещё не добрался 200-мегабитный и выше безлимитный интернет за вменяемые деньги, DICE совместно с Electronic Arts организуют функцию предварительной загрузки, благодаря чему Battlefield 2042 можно будет скачать ещё до её формального релиза.

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Пользователи Xbox One и Xbox Series X|S смогут установить необходимые файлы уже сегодня, 6 ноября, в 10:00 по московскому времени. Предзаказчики Battlefield 2042 на PlayStation 4/PlayStation 5 и PC получат аналогичную функцию только в среду, 10 ноября, в 00:00 и 13:00 по московскому времени соответственно.

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Почему так рано, ведь релиз 19 ноября? Всё просто: покупателям «золотого» и «ультимативного» издания в качестве поощрения за уплату повышенного ценника полагается недельный ранний доступ, стартующий 12 ноября.