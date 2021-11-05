Разработчики из французской студии Tactical Adventures сообщили о выходе Primal Calling — первого крупного дополнения для тактической ролевой игры Solasta: Crown of The Magister. Вместе с выходом новой порции контента (платного) проект получил новую целевую платформу — macOS. Вдобавок, клиент Solasta облагородили бесплатным обновлением с множеством изменений.
реклама
Но вернёмся к Primal Calling. Платное дополнение содержит в себе массу нового контента, перечисление которого состоится прямо здесь и сейчас:
- класс друида с тремя подклассами;
- класс варвара с тремя подклассами;
- возможность сделать персонажа полуорком;
- новое большое второстепенное задание.
Прикупить Primal Calling можно прямо сейчас, за дополнение у вас попросят 259 рублей в Steam. До 11 ноября оригинальный проект можно прикупить с 50%-й скидкой за 364 рубля.
Solasta: Crown of The Magister вышла в раннем доступе Steam в октябре 2020 года, в мае текущего года состоялся релиз полной версии проекта. Чуть позже (летом) игра Solasta обзавелась поддержкой русского языка.
На данный момент у Solasta: Crown of The Magister имеет 90 % рейтинга на основании более 7,6 тысяч отзывов в Steam.