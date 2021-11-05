Студия Bloober Team, известная по хоррорам The Medium и Layers of Fear, уже потихоньку прорабатывает идеи для своего нового проекта. В частности, сегодня стало известно, что Bloober и издательство Rogue Games заключили партнёрское соглашение, в рамках которого создадут игру для PC и консолей «нового поколения» (по справедливости, PlayStation 5 и Xbox Series — это уже давно «текущее», а не «новое» поколение).
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Как пишут разработчики, они безмерно рады этому партнёрству: Rogue Games ценит в разработчиках их стремление создавать уникальные и оригинальные проекты, и всяческих их в этом поддерживает. Лучшего партнёра для Bloober, любящей экспериментировать с жанрами и сеттингами, трудно себе представить.
Что конкретно за проект находится в производстве, в каком он будет жанре и когда выйдет, не уточняется.