Но что это за проект, пока можно только догадываться.

Студия Bloober Team, известная по хоррорам The Medium и Layers of Fear, уже потихоньку прорабатывает идеи для своего нового проекта. В частности, сегодня стало известно, что Bloober и издательство Rogue Games заключили партнёрское соглашение, в рамках которого создадут игру для PC и консолей «нового поколения» (по справедливости, PlayStation 5 и Xbox Series — это уже давно «текущее», а не «новое» поколение).

реклама

Как пишут разработчики, они безмерно рады этому партнёрству: Rogue Games ценит в разработчиках их стремление создавать уникальные и оригинальные проекты, и всяческих их в этом поддерживает. Лучшего партнёра для Bloober, любящей экспериментировать с жанрами и сеттингами, трудно себе представить.

анонсы и реклама Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 MSI RTX 3070 еще дешевле 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Что конкретно за проект находится в производстве, в каком он будет жанре и когда выйдет, не уточняется.