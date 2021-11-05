Вкупе с NVIDIA DLSS.

Чем больше различных графических технологий поддерживает конкретная игра, тем лучше: выше вероятность того, что максимально возможная аудитория сможет оценить проект в максимально доступном для своего компьютера качестве. Так, сегодня внимательные посетители сайта AMD заметили, что на посвящённой технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) странице официального сайта компании вставлен логотип грядущей PC-версии God of War (2018).

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Таким образом, помимо технологии «умного» сглаживания NVIDIA DLSS в игре будет представлена и отчасти конкурирующая технология от AMD. Хоть принципы их работы и отличаются, но в конечном счёте их задачи похожи: обеспечить высокую производительность при максимальном уровне качества, не идя на неприятные компромиссы.

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Релиз PC-версии God of War запланирован на 14 января. Игра попала в программу Sony по выпуску на персональных компьютерах культовых игр прошлых лет, чему мы безмерно рады.