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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Take-Two станет выпускать новые ремастеры только если это будет экономически целесообразно
Как, например, в случае со сборником Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition.
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Поскольку квартальный финансовый отчёт компании Take-Two Interactive вышел незадолго до выхода сборника-ремастера Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, её руководство неизбежно затронуло тему ремастеров в целом и политики конкретно Take-Two в их отношении.

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По словам президента Take-Two Карла Слатоффа, формула, которой компания пользуется при принятии решения о подготовке или об отказе в разработке ремастеров, предельно проста. В первую очередь Take-Two смотрит на размер фанатской базы — чтобы было, для кого создавать ремастеры. Затем компания оценивает финансовые затраты и, если прогноз положительный, то проекту даётся «зелёный свет».

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Собственно, именно поэтому мы и увидим Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition: огромная пользовательская база, которая, как считает Take-Two, покроет расходы на создание сразу трёх ремастеров, работа над которыми велась больше двух лет. Релиз сборника — уже 11 ноября.

#take-two interactive
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