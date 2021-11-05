Игра очень высоко ценится критиками и пользователями.

Разработчики из Ghost Ship Games запустили в продажу первый сезон для кооперативного шутера о гномах Deep Rock Galactic, который получил название Rival Incursion. Авторы отмечают, что речь идёт о крупнейшем обновлении с момента запуска игры.

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В рамках представленного сезона игроки смогут опробовать четыре новых вида оружия, новый тип миссии с битвой с боссом в финале, массу тематических событий и много чего ещё. Авторы также подготовили для владельцев Deep Rock Galactic так называемый Performance Pass, который должен стать полностью бесплатным аналогом боевого пропуска с кучей бонусов.

Первый сезон для шутера про гномов Deep Rock Galactic продлится от четырёх до пяти месяцев. Представители Ghost Ship Games собираются некоторые «фишки» сезона оставить в игре навсегда.

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Deep Rock Galactic вышла на PC, Xbox One и Xbox Series X|S. Игра была высоко оценена критиками и простыми игроками. Например, в Steam у неё есть аж 97 % рейтинга на основании более 80 тысяч рецензий.