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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Спасительное обновление для провальной eFootball 2022 отложили до весны
Теперь даже обновления откладывают. Да что ж ты будешь делать.
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Футбольный симулятор eFootball 2022 от Konami постиг полный коммерческий и репутационный провал: проект вышел в столь ненадлежащем качестве, что мгновенно стал худшим из худших в плане пользовательских оценок в Steam. Релиз состоялся больше месяца назад, и, казалось бы, разработчикам надо разбиться в лепёшку, но сделать всё возможное, чтобы максимально быстро исправить ситуацию.

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Но, по всей видимости, скорость и Konami — понятия несовместимые: напротив, сегодня компания сообщила, что выпуск первого крупного обновления для eFootball 2022, который должен был состояться 11 ноября, теперь отложен до весны следующего года.

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По словам представителей компании, разработчикам нужно больше времени, чтобы обновление соответствовало требованиям игроков и необходимому уровню качества. Есть ли у игры это самое время, впрочем, Konami, как видим, особо не волнует. А времени нет: 11-процентный пользовательский рейтинг и смехотворный «онлайн», пиковые значения которого в сутки доходят лишь до 1200 пользователей — наглядное тому доказательство.

#konami #efootball 2022
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Sirise
13:30
Какой утилиты распределения ядер? Вы о чем? У них уже есть thread director который только отполировать нужно. Для вас 16-25 не ок, для кого то ок. Про PCie ничего не напишу. Чушь про сата и мосфеты да...
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Кеша
13:29
Вот как будут тесты Бороды еще. они были Борода не чего не сказал только махол руками ему можно верить.
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ev_rus
13:28
Если человек в любом случае (ты) долбится и его ничем не переубедить, ибо он не хочет истины, то смысл разговора.
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Inqizitor
13:27
https://youtu.be/jFeZW3eHpc0?t=506 И минуты 4 посмотри, там крайне доступно рассказывается о фейле. Короче с картинками, результатами 0.1% фпс и тд.
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cupgrn
13:27
Ужасный 0,1% у нового Интела на скрине.
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Максим Котиков
13:27
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Российский магазин показал рублёвые цены на материнские платы Z690 для процессоров Alder Lake
cupgrn
13:26
В обзоре в Фар край у нового Интела 0,1 процент вообще ужасный, одно это должно остерегать геймера от покупки таких камней.
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Кеша
13:25
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Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
commanderx
13:25
в комбинации с видеокартой AMD Radeon RX 3900 XT древнючая поди ) AGP или PCI еще поди ))))
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ev_rus
13:23
Ты где эти фризы видишь то все, покажи мне. А то я смотрю уже по потоку сознания ты переодетый красноперый вполне, а не пользователь Интела.
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