Футбольный симулятор eFootball 2022 от Konami постиг полный коммерческий и репутационный провал: проект вышел в столь ненадлежащем качестве, что мгновенно стал худшим из худших в плане пользовательских оценок в Steam. Релиз состоялся больше месяца назад, и, казалось бы, разработчикам надо разбиться в лепёшку, но сделать всё возможное, чтобы максимально быстро исправить ситуацию.
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Но, по всей видимости, скорость и Konami — понятия несовместимые: напротив, сегодня компания сообщила, что выпуск первого крупного обновления для eFootball 2022, который должен был состояться 11 ноября, теперь отложен до весны следующего года.
По словам представителей компании, разработчикам нужно больше времени, чтобы обновление соответствовало требованиям игроков и необходимому уровню качества. Есть ли у игры это самое время, впрочем, Konami, как видим, особо не волнует. А времени нет: 11-процентный пользовательский рейтинг и смехотворный «онлайн», пиковые значения которого в сутки доходят лишь до 1200 пользователей — наглядное тому доказательство.