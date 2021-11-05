Теперь даже обновления откладывают. Да что ж ты будешь делать.

Футбольный симулятор eFootball 2022 от Konami постиг полный коммерческий и репутационный провал: проект вышел в столь ненадлежащем качестве, что мгновенно стал худшим из худших в плане пользовательских оценок в Steam. Релиз состоялся больше месяца назад, и, казалось бы, разработчикам надо разбиться в лепёшку, но сделать всё возможное, чтобы максимально быстро исправить ситуацию.

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Но, по всей видимости, скорость и Konami — понятия несовместимые: напротив, сегодня компания сообщила, что выпуск первого крупного обновления для eFootball 2022, который должен был состояться 11 ноября, теперь отложен до весны следующего года.

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По словам представителей компании, разработчикам нужно больше времени, чтобы обновление соответствовало требованиям игроков и необходимому уровню качества. Есть ли у игры это самое время, впрочем, Konami, как видим, особо не волнует. А времени нет: 11-процентный пользовательский рейтинг и смехотворный «онлайн», пиковые значения которого в сутки доходят лишь до 1200 пользователей — наглядное тому доказательство.