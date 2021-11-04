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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Total War: Warhammer III выйдет 17 февраля 2022 года
И сразу же пополнит библиотеку Xbox Game Pass.
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Компания SEGA Europe сообщила, что мировая премьера игры Total War: Warhammer III должна состояться 17 февраля будущего года. Версия для ПК будет доступна в составе подписки Xbox Game Pass с первого дня.

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Также разработчики рассказали, что первые покупатели стратегии получат в подарок набор материалов «Королева огров», который будет доступен совершенно бесплатно всем, кто оформил предзаказ или приобрёл игру в течение первой недели продаж.

Набор «Королевства огров» добавит в игру новую фракцию, двух новых легендарных лордов Гризуса Златозуба и Скрага Мясника, а также новую грандиозную кампанию, c поисками золота и мяса, а также управлением войском гигантских огров и диких чудовищ. Более подробную информацию об игре Total War: Warhammer III, подписке Xbox Game Pass и наборе «Королевства огров» можно найти в официальном блоге Total War.

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«Нам очень приятно, что мы наконец-то можем объявить дату премьеры третьей игры нашей грандиозной серии, – рассказывает директор по продукту Роб Бартоломью. – А сотрудничество с Xbox Game Pass позволит нам познакомить с разрушительными силами Хаоса огромное множество игроков. Гостеприимные объятия Хаоса готовы принять всех».

#xbox game pass #total war warhammer iii #sega europe
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omoikane
23:49
ты плохо смотрел, там где в играх многопоток не фига он не меньше жрет :D А значит ты из этих, голубцов :D
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Alagar81
23:49
Я смотрю ты главный тут троль-теоретик (не только в этой теме). У меня дома 5950х практически во всех многопоьочных тестах даёт гораздо больше чем тут в статье и у большинства блохеров. В синибенче R2...
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Каа
23:48
Ещё и все шины обновлены! И самое главное даже топовый чипсет совершенно спокойно охлаждается пассивным радиатором!
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
omoikane
23:48
эм там в тестах 12900к сливает местами или на том же уровне +- что и 5950, в игра кое где бысрее кое где так же. Прямо реально ноздря в ноздрю. Только вот 5950 не имеет проблем с планировщиком, меньш...
Работу процессора Intel Core i9-12900K протестировали в Windows 10 и Windows 11
Archilles
23:47
Это ты кастрат на мозг
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Вскукарек Интелбоев
23:47
Ну и долбоеб
Процессоры Alder Lake показывают одинаковую производительность с памятью DDR5 и DDR4
REY_B_
23:47
3600х жрёт 300Вт???? Это Вы в каких попугаях считаете?
Core i9-12900K обходит Ryzen 9 5950X в играх с небольшим отрывом, но требует до 477 Вт – Wccftech
Добрый Фей
23:46
Статью пятиклассник писал или кто-то с таким же мозгом
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Archilles
23:46
Да но смотри как минусуют тебя красножопые
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Сяхуни Есбунузу
23:45
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