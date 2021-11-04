Компания SEGA Europe сообщила, что мировая премьера игры Total War: Warhammer III должна состояться 17 февраля будущего года. Версия для ПК будет доступна в составе подписки Xbox Game Pass с первого дня.
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Также разработчики рассказали, что первые покупатели стратегии получат в подарок набор материалов «Королева огров», который будет доступен совершенно бесплатно всем, кто оформил предзаказ или приобрёл игру в течение первой недели продаж.
Набор «Королевства огров» добавит в игру новую фракцию, двух новых легендарных лордов Гризуса Златозуба и Скрага Мясника, а также новую грандиозную кампанию, c поисками золота и мяса, а также управлением войском гигантских огров и диких чудовищ. Более подробную информацию об игре Total War: Warhammer III, подписке Xbox Game Pass и наборе «Королевства огров» можно найти в официальном блоге Total War.
«Нам очень приятно, что мы наконец-то можем объявить дату премьеры третьей игры нашей грандиозной серии, – рассказывает директор по продукту Роб Бартоломью. – А сотрудничество с Xbox Game Pass позволит нам познакомить с разрушительными силами Хаоса огромное множество игроков. Гостеприимные объятия Хаоса готовы принять всех».