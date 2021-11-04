И сразу же пополнит библиотеку Xbox Game Pass.

Компания SEGA Europe сообщила, что мировая премьера игры Total War: Warhammer III должна состояться 17 февраля будущего года. Версия для ПК будет доступна в составе подписки Xbox Game Pass с первого дня.

реклама

Также разработчики рассказали, что первые покупатели стратегии получат в подарок набор материалов «Королева огров», который будет доступен совершенно бесплатно всем, кто оформил предзаказ или приобрёл игру в течение первой недели продаж.

Набор «Королевства огров» добавит в игру новую фракцию, двух новых легендарных лордов Гризуса Златозуба и Скрага Мясника, а также новую грандиозную кампанию, c поисками золота и мяса, а также управлением войском гигантских огров и диких чудовищ. Более подробную информацию об игре Total War: Warhammer III, подписке Xbox Game Pass и наборе «Королевства огров» можно найти в официальном блоге Total War.

анонсы и реклама Socket 1700 Core i5 12600KF в Регарде Socket 1700 Core i7 - 12700KF в Регарде Socket 1700 Intel Core i7 - 12700K BOX в Регарде 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось MSI RTX 3070 еще дешевле -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

«Нам очень приятно, что мы наконец-то можем объявить дату премьеры третьей игры нашей грандиозной серии, – рассказывает директор по продукту Роб Бартоломью. – А сотрудничество с Xbox Game Pass позволит нам познакомить с разрушительными силами Хаоса огромное множество игроков. Гостеприимные объятия Хаоса готовы принять всех».