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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Эффектные перестрелки в свежем 14-минутном видео геймплея Bright Memory Infinite
И немножко пародии на паркур.
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Ровно неделя осталась до выхода эффектного боевика Bright Memory Infinite, поэтому активизация разработчиков из FYQD вполне естественна и ожидаема. Сегодня они при содействии портала IGN опубликовали 14-минутный отрывок с демонстрацией игрового процесса своего шутера с элементами слэшера.

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В нижеуказанном видео помимо стандартных перестрелок также представлены элементы паркура и бега по стенам, применение холодного оружия, поединок с «боссом» и другие немаловажные геймплейные элементы.

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Стоит напомнить, что Bright Memory Infinite является развитием изначального проекта Bright Memory, над которым трудился всего один человек. Внезапная популярность поспособствовала переосмыслению энтузиастом позиции своего шутера на рынке, так что 11 ноября перед нами предстанет полноценный проект достойного уровня.

#bright memory infinite #bright memory
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дык, если ты называешь себя энтузиастом, почему не на АМД сидишь?)
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ffe
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