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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
EA не собирается переводить Battlefield на условно-бесплатную модель
Но это пока. А это, как понимаете, главное.
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В рамках квартального финансового отчёта Electronic Arts не могла не затронуть тему развития франшизы Battlefield. Отвечая на вопрос одного из инвесторов, интересовавшихся возможным переводом Battlefield на «фритуплейный» формат, руководитель издательства Эндрю Уилсон сообщил, что в настоящее время данная идея в Electronic Arts не рассматривается.

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Причин на то две. Во-первых, EA довольна нынешним вектором развития Battlefield; в частности, Battlefield 2042, которая порадует и новыми идеями, и посредством режима Portal, одновременно станет сборником ремейков предыдущих частей франшизы. Во-вторых, в распоряжении Electronic Arts имеется Battlefield Mobile, на которой компания и «обкатывает» условно-бесплатные механики, и публичные тестирования которой уже проходят в некоторых избранных государствах. Но, как вы уже поняли, в комментарии Уилсона фигурировало словосочетание «в настоящее время». Какое у Battlefield будущее, пока загадывать в корне неверно.

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Battlefield 2042 назначена к релизу 19 ноября. В бета-тестировании проекта, согласно статистике из отчёта, приняли участие более 7,7 млн человек.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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