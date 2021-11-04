Но это пока. А это, как понимаете, главное.

В рамках квартального финансового отчёта Electronic Arts не могла не затронуть тему развития франшизы Battlefield. Отвечая на вопрос одного из инвесторов, интересовавшихся возможным переводом Battlefield на «фритуплейный» формат, руководитель издательства Эндрю Уилсон сообщил, что в настоящее время данная идея в Electronic Arts не рассматривается.

реклама

Причин на то две. Во-первых, EA довольна нынешним вектором развития Battlefield; в частности, Battlefield 2042, которая порадует и новыми идеями, и посредством режима Portal, одновременно станет сборником ремейков предыдущих частей франшизы. Во-вторых, в распоряжении Electronic Arts имеется Battlefield Mobile, на которой компания и «обкатывает» условно-бесплатные механики, и публичные тестирования которой уже проходят в некоторых избранных государствах. Но, как вы уже поняли, в комментарии Уилсона фигурировало словосочетание «в настоящее время». Какое у Battlefield будущее, пока загадывать в корне неверно.

анонсы и реклама Socket 1700 Core i5 12600KF в Регарде Socket 1700 Core i7 - 12700KF в Регарде Socket 1700 Intel Core i7 - 12700K BOX в Регарде 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось MSI RTX 3070 еще дешевле -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

Battlefield 2042 назначена к релизу 19 ноября. В бета-тестировании проекта, согласно статистике из отчёта, приняли участие более 7,7 млн человек.