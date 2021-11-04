Играть в них станет чуточку удобнее. Для непринципиальных ребят.

До сегодняшнего дня всем, кто играют в League of Legends, Valorant и другие творения студии Riot Games, для их загрузки, установки и запуска было необходимо пользоваться собственными системами компании. Не смертельно, конечно, но не очень удобно. Что ж, отныне обозначенные процессы будет выполнять чуть проще, поскольку все основные игры Riot отныне доступны в Epic Games Store.

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В число перекочевавших в EGS игр включены MOBA League of Legends, «автобатлер» Teamfight Tactics, карточная игра Legends of Runeterra и сетевой боевик Valorant. Обойтись без клиента от Riot, впрочем, не получится: Epic Games Store в данном случае выступает просто как посредник для более централизованного доступа.

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Отметим, что League of Legends сейчас является одной из самых популярных и известных игр в мире. Настолько популярной, что по ней даже снимают собственный анимационный сериал под названием «Аркейн», посвящённый сёстрам Джинкс и Вай.