Пока неизвестно, собирается ли Epic Games прекращать устраивать бесплатные раздачи валежника в своём магазине, но пока программа действует, ею надо пользоваться, формируя гигантскую игротеку, в которой иногда появляются действительно достойные проекты. Так, например, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга в Epic Games Store можно забрать градостроительный симулятор Aven Colony.
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В Aven Colony мы попадаем на расположенную в нескольких световых годах от Земли планету Эйвен-Прайм, которую должны обжить и в прямом смысле сделать новым домом для человечества. Условия на Эйвен-Прайм совершенно не похожи на земные: световые дни здесь длятся месяцами, а среда очень агрессивна для неприспособленного человека: кислорода в атмосфере мало, ядовитых газов — много. Ну и, самое главное, представители местной фауны отнюдь не дружелюбны, а природные катаклизмы случаются чаще, чем того бы хотелось.
На следующей неделе подарок от EGS будет совсем незначительным — набор Epic для неудачного шутера Rogue Company. Поэтому с высокой долей вероятности мы (по крайней мере в редакции, за которую мы можем отвечать) не будем публиковать соответствующий отдельный материал.