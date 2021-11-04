Хотя, практически любой градострой занимателен по своей природе.

Пока неизвестно, собирается ли Epic Games прекращать устраивать бесплатные раздачи валежника в своём магазине, но пока программа действует, ею надо пользоваться, формируя гигантскую игротеку, в которой иногда появляются действительно достойные проекты. Так, например, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга в Epic Games Store можно забрать градостроительный симулятор Aven Colony.

реклама

В Aven Colony мы попадаем на расположенную в нескольких световых годах от Земли планету Эйвен-Прайм, которую должны обжить и в прямом смысле сделать новым домом для человечества. Условия на Эйвен-Прайм совершенно не похожи на земные: световые дни здесь длятся месяцами, а среда очень агрессивна для неприспособленного человека: кислорода в атмосфере мало, ядовитых газов — много. Ну и, самое главное, представители местной фауны отнюдь не дружелюбны, а природные катаклизмы случаются чаще, чем того бы хотелось.

анонсы и реклама Socket 1700 Core i5 12600KF в Регарде Socket 1700 Core i7 - 12700KF в Регарде Socket 1700 Intel Core i7 - 12700K BOX в Регарде 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось MSI RTX 3070 еще дешевле -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

На следующей неделе подарок от EGS будет совсем незначительным — набор Epic для неудачного шутера Rogue Company. Поэтому с высокой долей вероятности мы (по крайней мере в редакции, за которую мы можем отвечать) не будем публиковать соответствующий отдельный материал.