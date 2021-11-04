Слишком хороший результат.

Условно-бесплатная ролевая игра Genshin Impact пользуется невероятной популярностью, и данные по заработкам должны вас сейчас удивить. Оказывается, за первый год после выпуска проект заработал 2,1 миллиарда долларов. Соответствующий слайд с данными размещён в этой заметке.

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Важно понимать, что в указанные 2,1 миллиарда долларов не входят данные по доходам с ПК, консолей PlayStation и неофициальных магазинов приложений.

Аналитики оценивают совокупный доход Genshin Impact в 3,5-3,7 миллиарда долларов. Из этой суммы около 60% дохода приходится на мобильные устройства.

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Напомним, Genshin Impact вышла 28 сентября прошлого года на ПК, iOS, Android и PlayStation 4. Чуть позже (28 апреля текущего года) проект появился и на PlayStation 5.