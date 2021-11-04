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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики Dying Light 2 Stay Human рассказали о Лаван — важном персонаже с уникальным прошлым
Там все уникальные.
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В свежем выпуске передачи Dying 2 Know MORE разработчики Dying Light 2 Stay Human рассказали о Лаван — боевом персонаже с уникальным прошлым, внешность которой подарила актриса Розарио Доусон.

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Подробности получились занятные, ведь это один из самых важных персонажей в игре. Пользователь сможет влиять на решения Лаван, приходя к ней на помощь. По мере прохождения игрок узнает детали её прошлого и подробности взаимоотношений с другими персонажами, а также получит так называемый «список неотложных дел» — перечень людей, с которыми Лаван жаждет расправиться.

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Dying Light 2 Stay Human поступит в продажу 4 февраля на ПК (Steam), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. На последней проект будет доступен в виде облачной версии.

#dying light 2 stay human
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