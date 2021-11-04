Про «зомбей» и «батл рояль».

Уже завтра фанаты Call of Duty смогут отправиться во Вторую мировую, с которой, собственно, и началась теперь уже культовая серия. По случаю совсем скорого запуска новинки в продажу Activision совместно со Sledgehammer Games опубликовали два кинематографических видеоролика, посвящённых зомби-режиму, а также тихоокеанскому театру военных действий.

реклама

В первом видео нам продемонстрировали, как нацистам удалось создать армию живых мертвецов, а во втором — об открытии острова Кальдера, который станет новым местом действия в Call of Duty Warzone, заменив собой пусть и любимый игроками, но уже слишком надоевший Верданск.

анонсы и реклама 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS 799 990р - цена 8K телека LG RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Напомним, что помимо сетевых режимов и спецрежима с зомби в Call of Duty Vanguard также будет и полноценная одиночная кампания, в которой события Второй мировой повествуются глазами нескольких главных действующих лиц истории. Сами истории вымышленные, но за их основу взяты реальные трагедии и героические моменты войны — например, за основу снайперши Полины Петровой разработчики взяли историю легендарной Людмилы Павличенко.