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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Релиз Gotham Knights может состояться уже весной
Вполне реалистичное «окно».
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Изначально предполагалось, что супергеройский экшен Gotham Knights выйдет в свет до конца текущего года, но весной разработчики поделились вполне ожидаемыми новостями и сообщили, что в 2021-м году проект всё же до прилавков не доберётся. С тех пор тишина, и вот, похоже, в Сети появилась информация о менее растянутом «окне» релиза.

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Информация появилась на сайте Джина Парка, занимающегося продвижением и художественным направлением Gotham Knights. По сведениям Парка, релиз боевика состоится уже грядущей весной, о чём он указал на одном из логотипов проекта. Впоследствии Парк удалил соответствующую публикацию, но Интернет — такая вещь, удалять из которой что-либо практически бесполезно.

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По сюжету Gotham Knights, Бэтмен якобы погибает, а роль защитников Готэма перенимают его сподвижники и ученики в лице Бэтгёрл, Робина, Красного Колпака и Найтвинга, объединившихся под названием «Рыцари Готэма».

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