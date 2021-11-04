Признали очевидное: надо было подбирать студию с опытом работы с подобными проектами.

Ни для кого не секрет, что вышедший в сентябре прошлого года супергеройский боевик Marvel’s Avengers является полным (особенно на PC) провалом. Не тайна это и для издательства Square Enix, которое затронуло данную тему в рамках своего квартального отчёта перед инвесторами.

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По словам президента компании Ёсукэ Мацуды, Marvel’s Avengers была для Square Enix самым амбициозным проектом в сегменте игр-сервисов, на пути к релизу которого компании удалось преодолеть множество трудностей, однако итоговый продукт оказался, мягко говоря, не таким успешным и востребованным, как рассчитывало издательство.

Далее следует интересное по своей сути признание собственной ошибки. Прямым текстом президент Square Enix никого ни в чём не обвиняет, однако отмечает, что в будущем компании следует назначать на роль ведущих разработчиков коллективы, имеющие опыт в геймдизайне предлагаемых им проектов. И здесь он действительно прав: студия Crystal Dynamics и вправду прежде никогда не занималась производством игр-сервисов, да ещё и в супергеройском сеттинге.

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В целом господин Мацуда относится к ситуации философски и считает, что из негативного опыта можно вынести положительные выводы.