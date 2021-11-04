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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Square Enix намекнула, что в провале Marvel’s Avengers виноват неправильный выбор студии-разработчика
Признали очевидное: надо было подбирать студию с опытом работы с подобными проектами.
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Ни для кого не секрет, что вышедший в сентябре прошлого года супергеройский боевик Marvel’s Avengers является полным (особенно на PC) провалом. Не тайна это и для издательства Square Enix, которое затронуло данную тему в рамках своего квартального отчёта перед инвесторами.

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По словам президента компании Ёсукэ Мацуды, Marvel’s Avengers была для Square Enix самым амбициозным проектом в сегменте игр-сервисов, на пути к релизу которого компании удалось преодолеть множество трудностей, однако итоговый продукт оказался, мягко говоря, не таким успешным и востребованным, как рассчитывало издательство.

Далее следует интересное по своей сути признание собственной ошибки. Прямым текстом президент Square Enix никого ни в чём не обвиняет, однако отмечает, что в будущем компании следует назначать на роль ведущих разработчиков коллективы, имеющие опыт в геймдизайне предлагаемых им проектов. И здесь он действительно прав: студия Crystal Dynamics и вправду прежде никогда не занималась производством игр-сервисов, да ещё и в супергеройском сеттинге.

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В целом господин Мацуда относится к ситуации философски и считает, что из негативного опыта можно вынести положительные выводы.

#square enix #crystal dynamics #marvels avengers
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Есть обзор от i2HARD, он показывает, что 2070 Super сейчас сосёт в новых играх у 5700 XT. Классика от бурята, занижать производительность старых видеокарт новыми драйверами.
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Я даже рассказывал что ножки на нем погнул. Потом выпрямлял ножницами маникюрными
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Твоя мамка
14:36
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senbonpetuch1337
14:36
Нвидия ещё больше Штеуда платит за комментарии.
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senbonpetuch1337
14:35
> Каким дураком нужно быть, что бы на полном серьезе думать, что Интел и Нвидиа платит за комменты да и еще на Русских оверах? Специально такой комментарий написал для отвода глаз, чтобы люди подумал...
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h2o
14:34
читая твои посты всё время удивляюсь какой-же ты потребл*дь однако. Господин Ротшильд, например, до сих пор ездит на своём старом рендже 80х годов и не парится, хотя может позволить себе купить Африку...
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У тебя твои слова меняются каждый раз. Хватит переобуваться уже.
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А как ты прокомментируешь мусор 11600K за 17000? Это другое? https://www.avito.ru/ufa/tovary_dlya_kompyutera/intel_core_i5_11600k_box_2150280803
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SegaMegaDrive
14:32
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