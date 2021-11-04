Сколько за годы существования игровой промышленности потенциально достойных игр были отправлены разработчиками или их вышестоящим начальством в лице издателей в стол, можно только догадываться, но сегодня стало известно, что одним таким «срезанным» при попытке полёта проектом стало больше. Из отчёта компании Take-Two Interactive следует, что издательство отменило некий неанонсированный проект; впоследствии к теме подключился известный игровой журналист Джейсон Шрайер, проливший на закрытое творение немного света.
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Благодаря Шрайеру выяснилось, что за производство этого проекта отвечала студия Hangar 13, известная, в первую очередь, как создатели Mafia III и ремейка первой части. Проект подразумевался как мультиплеерное развлечение, носил рабочее название Volt и должен был повествовать про неких супергероев.
Как сообщает Шрайер, причиной отмены Volt стали впоследствии усиленные пандемией сложности при разработке, которые можно назвать производственным адом: к работе над игрой Hangar 13 приступила ещё в 2017 году, однако процесс неоднократно останавливался и перезапускался, и в итоге Take-Two посчитала дальнейшие муки творчества, которые ещё неизвестно, к чему приведут, слишком для себя накладными. На момент отмены производства компания уже потеряла на Volt более 53 миллионов долларов.