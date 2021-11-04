Он носил кодовое название Volt и был посвящён супергероям.

Сколько за годы существования игровой промышленности потенциально достойных игр были отправлены разработчиками или их вышестоящим начальством в лице издателей в стол, можно только догадываться, но сегодня стало известно, что одним таким «срезанным» при попытке полёта проектом стало больше. Из отчёта компании Take-Two Interactive следует, что издательство отменило некий неанонсированный проект; впоследствии к теме подключился известный игровой журналист Джейсон Шрайер, проливший на закрытое творение немного света.

реклама

Благодаря Шрайеру выяснилось, что за производство этого проекта отвечала студия Hangar 13, известная, в первую очередь, как создатели Mafia III и ремейка первой части. Проект подразумевался как мультиплеерное развлечение, носил рабочее название Volt и должен был повествовать про неких супергероев.

анонсы и реклама 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS 799 990р - цена 8K телека LG RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Как сообщает Шрайер, причиной отмены Volt стали впоследствии усиленные пандемией сложности при разработке, которые можно назвать производственным адом: к работе над игрой Hangar 13 приступила ещё в 2017 году, однако процесс неоднократно останавливался и перезапускался, и в итоге Take-Two посчитала дальнейшие муки творчества, которые ещё неизвестно, к чему приведут, слишком для себя накладными. На момент отмены производства компания уже потеряла на Volt более 53 миллионов долларов.