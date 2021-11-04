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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Критики в полном восторге от Forza Horizon 5
Похоже, перед нами самый высокооценённый проект текущего года.
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Формально релиз Forza Horizon 5 состоится уже через считанные дни, однако крупные и не очень игровые издания уже давно получили свои пресс-версии и уже сформировали свои отзывы и рецензии. Сегодня Microsoft сняла эмбарго на их публикацию, благодаря чему мы узнали, что новый гоночный симулятор метит на звание если не шедевра, то лучшей игры из вышедших в 2021 году. К слову, сопутствующий релизный трейлер — прилагается.

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В целом рецензенты сходятся во мнении, что Forza Horizon 5 — просто продолжение удачной серии в визуально и геймплейно разнообразном мексиканском сеттинге: ничего кардинально нового новинка во франшизу не вносит, и, возможно, именно это её и спасает. Так сказать, не надо чинить то, что и так отлично работает — просто добавь функциональности или смени дизайн.

Другие рецензенты считают, что если Forza Horizon продолжит из года в год обходиться без серьёзных изменений, то в конце концов франшиза зачахнет — игроки просто не будут видеть смысла в покупке новинок. Как бы то ни было, на текущий момент Forza Horizon 5 довольствуется 90—92-процентным профессиональным рейтингом в зависимости от выбранного агрегатора, что автоматически её ставит либо в ранг одной из, либо вовсе в статус самой высокооценённой игры из числа вышедших в этом году соответственно.

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Релиз завтра для обладателей «премиального» издания и 9 ноября для всех остальных

#forza horizon 5
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