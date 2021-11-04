И другие, куда менее интересные детали квартального отчёта Take-Two.

Если для вас загадка, почему мы уже восемь с лишним лет ждём выхода новой части Grand Theft Auto, то регулярные квартальные отчёты владеющей Rockstar Games компании Take-Two Interactive должны вносить ясность в данный вопрос: пятая номерная часть, во многом за счёт своей мультиплеерной составляющей, продолжает отлично продаваться. Так, из свежего отчёта по итогам второго квартала текущего финансового года стало известно, что тираж Grand Theft Auto V достиг и превысил 155 миллионов копий. Предыдущий «круглый» результат — 150 миллионов копий — был зафиксирован в августе по итогам отчёта за первый финансовый квартал.

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Выручка Take-Two Interactive за отчётный период составила $984 млн, из которых 89 % приходятся на цифровые продажи. В планах у компании на ближайшие два года свыше двадцати крупных релизов, а также девять ремастеров/переизданий и шесть проектов своего от покровительствующего инди-разработчикам подразделения.

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Франшиза Sid Meier’s Civilization между тем почти подобралась к 60 миллионам проданных копий, серия Borderlands преодолела отметку в 72 миллиона (из них 18 миллионов — на долю Borderlands 3), а серия Red Dead Redemption — 63 миллиона.