Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Продажи Grand Theft Auto V достигли 155 млн копий
И другие, куда менее интересные детали квартального отчёта Take-Two.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Gaming несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Если для вас загадка, почему мы уже восемь с лишним лет ждём выхода новой части Grand Theft Auto, то регулярные квартальные отчёты владеющей Rockstar Games компании Take-Two Interactive должны вносить ясность в данный вопрос: пятая номерная часть, во многом за счёт своей мультиплеерной составляющей, продолжает отлично продаваться. Так, из свежего отчёта по итогам второго квартала текущего финансового года стало известно, что тираж Grand Theft Auto V достиг и превысил 155 миллионов копий. Предыдущий «круглый» результат — 150 миллионов копий — был зафиксирован в августе по итогам отчёта за первый финансовый квартал.

реклама

Выручка Take-Two Interactive за отчётный период составила $984 млн, из которых 89 % приходятся на цифровые продажи. В планах у компании на ближайшие два года свыше двадцати крупных релизов, а также девять ремастеров/переизданий и шесть проектов своего от покровительствующего инди-разработчикам подразделения.

анонсы и реклама
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
799 990р - цена 8K телека LG
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Франшиза Sid Meier’s Civilization между тем почти подобралась к 60 миллионам проданных копий, серия Borderlands преодолела отметку в 72 миллиона (из них 18 миллионов — на долю Borderlands 3), а серия Red Dead Redemption — 63 миллиона.

#rockstar games #grand theft auto v #take-two interactive
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Rockstar в Grand Theft Auto Online отметит двадцатилетие Grand Theft Auto III
Инсайдер: GTA 6 находится в производственном аду, а на PC всё же выйдет ремастер Red Dead Redemption
Фанаты Grand Theft Auto V подсчитали, сколько обязательных убийств совершают герои игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Процессоры Intel Alder Lake – это уверенный шаг вперёд и конкуренция AMD, или топтание на месте
144
5 практических советов для тех, кто остался без видеокарты в 2021 году
79
Миниобзор игровой производительности нового Macbook Pro 14 с процессором M1 Pro
69
О самом дешевом 6-ядернике LGA 1151 с Aliexpess за 80 долларов - масштабные тесты и моё мнение
53
Распродажа 11.11: ключ для Windows 10 Pro Oem всего за 13 долларов
Сравнение встроенного iGPU процессора Intel Core i7 - 11700 c NVIDIA GeForce GTS250 - 1Gb
41
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
138
Деньги вперед: главные игры ноября 2021 года
11
Загадки истории: Польский волк в овечьей шкуре в 1939 году
81
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86S
2

Сейчас обсуждают

Максим Котиков
00:35
скорее всего сбер накинет за свою карту...
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
omoikane
00:34
аналог дарк хиро будет стоить тыс 60-80. Если не дороже :D
Российский магазин показал рублёвые цены на материнские платы Z690 для процессоров Alder Lake
LoL
00:33
Ты же знаешь, что ссылаться на юзверьбенчмарк = зашквар))
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
nax
00:32
Если у тебя есть Ryzen 3600 или 5600, то посмотри на скорость записи в RAM в тесте памяти AIDA64, и всё станет понятно про AMD.
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
omoikane
00:32
он упирается в 100 на лимите с которым интел тесты проводила 241w. На DRP4, на 125w -22% производительности.
Российский магазин показал рублёвые цены на материнские платы Z690 для процессоров Alder Lake
Михаил
00:30
Цена на 5600х зависит от интел производительности, и что она выставит. И готова ли она сама ввязываться в эту войну. Цена то упадет. Никто не выиграет
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
Сяхуни Есбунузу
00:30
Ладно, будет 300 фпс на райзене и 302 на интеле. Видеокарту соответствующую не забудь раздобыть.
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
Твоя мамка
00:29
Трусы пропердел - зашил. Носки тоже зашиваем
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
omoikane
00:27
худшие биосы наверное у них, даже хуже асрока ток к B550 чипсету чуть подтянули, что касается зенов. И наверное одна из худших поддержек, с заученными ответами которые можно перевести как (отвалите). ...
Российский магазин показал рублёвые цены на материнские платы Z690 для процессоров Alder Lake
Dmitry Mitry
00:27
Я ее тоже "купил" бесплатно на эпике, но так и не удосужился поставить. Как подумаю, что опять придется продираться сквозь кинцо без каких-либо признаков геймплея, как в GTA 4, сразу пропадает желание...
Продажи Grand Theft Auto V достигли 155 млн копий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем