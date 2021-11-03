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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Следующим бойцом Rainbow Six Siege стала мужеподобная оперативница с бомбой с поражающими элементами
Если бы не назвали имя, то всё было бы куда менее неоднозначно.
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В этом месяце тактический боевик Rainbow Six Siege должен пополниться новым набором контента из состава сезона High Calibre. И вот, сегодня Ubisoft показала главный пункт в грядущих нововведениях — оперативника с позывным Thorn.

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Сразу отметим, что хоть по видеоролику и внешности оперативника так сразу и не скажешь, но перед нами дама: полное имя Thorn — Брианна Скехан. Непростое детство, определившее её мировоззрение, закалило Брианну — она пообещала быть сильной, смелой, целеустремлённой и всегда готовой дать сдачи.

В бою Thorn применяет специальное устройство, представляющее собой начинённую поражающими элементами гранату: при детонации бомба высвобождает специальные осколки, наносящие противникам серьёзный ущерб.

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Полноценная презентация сезона High Calibre состоится 8 ноября.

#ubisoft #rainbow six siege
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