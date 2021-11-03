Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы улучшенной версии SpellForce III поделились новыми подробностями и назвали даты релиза на ПК и консолях
На консолях игра выйдет только в будущем году.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Gaming несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Разработчики SpellForce III Reforced перенесли релиз консольной версии игры на 8 марта 2022 года, владельцы SpellForce III на ПК получат особую версию проекта в качестве бесплатного обновления, которое поступит в продажу уже 6 декабря 2021 года. Планируется, что SpellForce III Reforced выйдет на PlayStation 4, Xbox On, а также на PlayStation 5 и Xbox Seriex X|S.

реклама

Напомним, оригинальная версия SpellForce III, ролевой игры с элементами стратегии, поступила в продажу в 2017 году. Спустя какое-то время проект получил два больших обновления: Soul Harvest и Fallen God.

Что до Reforced-издания, то оно должно порадовать следующими улучшениями:

  • улучшенные RTS-механики и переработанное создание фракций из двух расширений игры;
  • переработанные древа навыков;
  • улучшенные задания;
  • улучшенный кооперативный режим;
  • переработанное распределение добычи;
  • улучшенный баланс;
  • полностью переработанный хаб;
  • исправление проблем с логикой в кампании или заданиях.

В визуальном плане новое издание SpellForce III будет отличаться от старого следующими геймплейными моментами:

  • новая карта для сражений;
  • режим путешествия – дополнительный игровой режим, аналогичный «свободному игровому режиму» из оригинальной SpellForce;
  • бои в путешествии – игрокам нужно принять участие в битвах против других игроков в роли мощных героев из режима путешествия;
  • режим арены – дополнительный бесконечный режим, в котором пользователь начинает играть с новым персонажем, сражаться с волнами монстров, покупать добычу и заклинания у торговцев и бороться за место в таблице лидеров;
  • поддержка модификаций для новых режимов путешествия и арены.

анонсы и реклама
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
799 990р - цена 8K телека LG
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Помимо обновленной основной игры SpellForce III, с 8 марта 2022 года на консолях будут доступны и оба расширения – Soul Harvest и Fallen God.

#thq nordic #grimlore games #spellforce iii reforged
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Steam стартовала раздача Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance: Gold Edition по случаю 10-летия THQ Nordic
В Steam появилась страничка ремейка Gothic со свежими скриншотами
Официальный анонс Destroy All Humans 2 Reprobed под Rammstein — Amerika
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Процессоры Intel Alder Lake – это уверенный шаг вперёд и конкуренция AMD, или топтание на месте
143
5 практических советов для тех, кто остался без видеокарты в 2021 году
77
Миниобзор игровой производительности нового Macbook Pro 14 с процессором M1 Pro
64
О самом дешевом 6-ядернике LGA 1151 с Aliexpess за 80 долларов - масштабные тесты и моё мнение
49
Распродажа 11.11: ключ для Windows 10 Pro Oem всего за 13 долларов
Сравнение встроенного iGPU процессора Intel Core i7 - 11700 c NVIDIA GeForce GTS250 - 1Gb
39
Деньги вперед: главные игры ноября 2021 года
11
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
68
Загадки истории: Польский волк в овечьей шкуре в 1939 году
75
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86S
2

Сейчас обсуждают

NOFX
21:09
Это ты завтра после тестов расскажешь,кто в каком уголке ))) Ведь ты не купишь же себе даже 12400.
Оверклокер HiCookie разогнал Intel Core i9-12900K до 8 ГГц и память DDR5 до 8300 МТ/с
Zmax
21:09
если речь между 5600Х и 5600G , то разница в размере кеша, плюс немного задушен по частоте. В общем слабее, но совсем на чуток.
Сравнение встроенного iGPU процессора Intel Core i7 - 11700 c NVIDIA GeForce GTS250 - 1Gb
Inqizitor
21:08
"всю линейку ROG STRIX Z690" - это Асус сделал специально, чтобы владельцы Нокты покупали матплаты дороже. Что, нельзя было сделать нормальный радиатор врм? Понятно, что придется Асус брать, но думал ...
Российский магазин показал рублёвые цены на материнские платы Z690 для процессоров Alder Lake
Igor Nikolaevich
21:06
Смотрю тут минусаторов набежало .. Но судя по статистике, если ты за интел - сразу минус 200 тыщ лайков, если за амд - свой человек. Вот тебе свобода выбора) Я вот к примеру тоже интел буду брать, дел...
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
Inqizitor
21:05
Что это? Для майнинга отдельные асики использую. На дисках просто разное нужное.
Российский магазин показал рублёвые цены на материнские платы Z690 для процессоров Alder Lake
NOFX
21:03
Да просто смешно от балаболов местных )))
Российский магазин показал рублёвые цены на материнские платы Z690 для процессоров Alder Lake
Каа
21:02
99% купят новый кулер, а старый отдадут/продадут в комплекте со старой сборкой (проц+мать+память+кулер).
Российский магазин показал рублёвые цены на материнские платы Z690 для процессоров Alder Lake
Андрей Маликов
21:00
Любимая тема для оправдания высоких цен, печатный станок США. Ты хотя бы что-то получил с этого станка или твои знакомые/родственники. ФРС выкупает активы, а не раздаёт деньги населению. Этих напечат...
Российский магазин показал рублёвые цены на материнские платы Z690 для процессоров Alder Lake
EFermi
20:59
Да ты наркоман, парень! Я на своём 5800Х с комфортом играю уже десять месяцев, а если тебе надо рендерить то ты сам подбираешь тот проц что тебя устраивает под ТВОИ конкретные задачи. У меня в своё вр...
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
Abraxas29
20:59
5% в абсолютных величинах это огромная масса ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО, в отличии от ПК, народу. ПО под мак на любой вкус и цвет в том числе нативного под арм. На маке вагон игр в стиме, ровно тек что могут н...
Миниобзор игровой производительности нового Macbook Pro 14 с процессором M1 Max
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем