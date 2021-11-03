На консолях игра выйдет только в будущем году.

Разработчики SpellForce III Reforced перенесли релиз консольной версии игры на 8 марта 2022 года, владельцы SpellForce III на ПК получат особую версию проекта в качестве бесплатного обновления, которое поступит в продажу уже 6 декабря 2021 года. Планируется, что SpellForce III Reforced выйдет на PlayStation 4, Xbox On, а также на PlayStation 5 и Xbox Seriex X|S.

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Напомним, оригинальная версия SpellForce III, ролевой игры с элементами стратегии, поступила в продажу в 2017 году. Спустя какое-то время проект получил два больших обновления: Soul Harvest и Fallen God.

Что до Reforced-издания, то оно должно порадовать следующими улучшениями:

улучшенные RTS-механики и переработанное создание фракций из двух расширений игры;

переработанные древа навыков;

улучшенные задания;

улучшенный кооперативный режим;

переработанное распределение добычи;

улучшенный баланс;

полностью переработанный хаб;

исправление проблем с логикой в кампании или заданиях.

В визуальном плане новое издание SpellForce III будет отличаться от старого следующими геймплейными моментами:

новая карта для сражений;

режим путешествия – дополнительный игровой режим, аналогичный «свободному игровому режиму» из оригинальной SpellForce;

бои в путешествии – игрокам нужно принять участие в битвах против других игроков в роли мощных героев из режима путешествия;

режим арены – дополнительный бесконечный режим, в котором пользователь начинает играть с новым персонажем, сражаться с волнами монстров, покупать добычу и заклинания у торговцев и бороться за место в таблице лидеров;

поддержка модификаций для новых режимов путешествия и арены.

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Помимо обновленной основной игры SpellForce III, с 8 марта 2022 года на консолях будут доступны и оба расширения – Soul Harvest и Fallen God.