Через неделю с небольшим фанаты Grand Theft Auto всех стран и континентов смогут вспомнить детство/молодость и заново пройти третью номерную часть франшизы, а также Vice City и San Andreas в куда более приглядном виде. Но как долго сборник из трёх культовых частей серии находился в разработке? Ответ на этот вопрос дал Томас Уильямсона, руководитель студии Grove Street Games, которая непосредственно и занималась производством ремастеров.
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Согласно публикации Уильямсона, производство Grand Theft Auto The Trilogy — The Defintive Edition продолжалось больше двух лет. За это время компания провела кропотливую работу, какая раньше на её долю не выпадала: обычно Grove Street Games, ранее носившая название War Drum Studios, занималась просто портированием игр Rockstar на мобильные платформы.
Правильную ли ставку сделала Rockstar, доверив столь важный проект данному коллективу, узнаем уже 11 ноября — в день выхода сборника.