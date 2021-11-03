Об этом узнали из соответствующего послания главы отвечавшего за производства коллектива.

Через неделю с небольшим фанаты Grand Theft Auto всех стран и континентов смогут вспомнить детство/молодость и заново пройти третью номерную часть франшизы, а также Vice City и San Andreas в куда более приглядном виде. Но как долго сборник из трёх культовых частей серии находился в разработке? Ответ на этот вопрос дал Томас Уильямсона, руководитель студии Grove Street Games, которая непосредственно и занималась производством ремастеров.

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Согласно публикации Уильямсона, производство Grand Theft Auto The Trilogy — The Defintive Edition продолжалось больше двух лет. За это время компания провела кропотливую работу, какая раньше на её долю не выпадала: обычно Grove Street Games, ранее носившая название War Drum Studios, занималась просто портированием игр Rockstar на мобильные платформы.

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Правильную ли ставку сделала Rockstar, доверив столь важный проект данному коллективу, узнаем уже 11 ноября — в день выхода сборника.