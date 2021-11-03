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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разработка Grand Theft Auto The Trilogy — The Defintive Edition велась больше двух лет
Об этом узнали из соответствующего послания главы отвечавшего за производства коллектива.
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Через неделю с небольшим фанаты Grand Theft Auto всех стран и континентов смогут вспомнить детство/молодость и заново пройти третью номерную часть франшизы, а также Vice City и San Andreas в куда более приглядном виде. Но как долго сборник из трёх культовых частей серии находился в разработке? Ответ на этот вопрос дал Томас Уильямсона, руководитель студии Grove Street Games, которая непосредственно и занималась производством ремастеров.

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Согласно публикации Уильямсона, производство Grand Theft Auto The Trilogy — The Defintive Edition продолжалось больше двух лет. За это время компания провела кропотливую работу, какая раньше на её долю не выпадала: обычно Grove Street Games, ранее носившая название War Drum Studios, занималась просто портированием игр Rockstar на мобильные платформы.

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Правильную ли ставку сделала Rockstar, доверив столь важный проект данному коллективу, узнаем уже 11 ноября — в день выхода сборника.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
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Сейчас обсуждают

Adam Smith
20:09
да хорош https://www.chaynikam.info/cpu_lga1155.html
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Каа
20:09
>> Видеокарты уже в процессоры встраивают? Интел 10 лет уже как так делает, а АМД только в огрызки суёт последние несколько лет.
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Андрей Маликов
20:09
Тыж сам ответил на свой вопрос. у гнилобайта, даже дешёвой UD серии, VRM мощнее, 16+1+2 ( MOSFET ON Semiconductor NCP303160 60A - американские). msi pro z690-a ddr4 vrm 14+1+1 ( неизвестно чьи мосф...
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Михаил
20:09
Ну а ты подумай зачем там маленькие ядра? Большие же у них жрут. Пишут одно по факту там ядер больше.
Завтра в 16:00 по МСК старт продаж Intel Alder Lake, плат Z690 и памяти DDR5, а также выход обзоров
Чай с лимончиком
20:08
Производители совсем с ума посходили на хайпе "дефицита". От асуса линейка rog -f прежде была в рамках до ~200-220 евро, сейчас спокойно 400+.
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Синий не фанат
20:08
Вот тебе один стример который недавно переходил на амд и который так и не смог заставить работать без лагов стримы и это уже третий стример у которого начались проблемы после перехода с интела Можешь ...
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
perorist
20:08
ты че считаешь, сраные крошечные люминиевые радики стоят 5-10к рубасов? просто кто-то из матеределов укуел, как с видяхами. типа все дорожает и мы оставать не будем.
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NOFX
20:08
😁👍
Ещё не вышедший 16-яредный Core i9-12900K показал разочаровывающий результат в тесте UserBenchmark
NOFX
20:07
Обсёр?
Ещё не вышедший 16-яредный Core i9-12900K показал разочаровывающий результат в тесте UserBenchmark
Каа
20:07
Остынь...
Процессор Intel Core i9-12900K разогнали до 8 ГГц на плате GIGABYTE, память DDR5 смогла еще больше
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