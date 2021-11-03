Это специальный режим «песочницы», где можно развлекаться как душе угодно.

Как известно, на старте продаж в Battlefield 2042 будет представлено три игровых режима: созданный на основе «Захвата» базовый режим «Тотальный военный конфликт», гибрид королевской битвы и военного симулятора Hazard Zone, а также развлекательный «песочный» режим Portal. Как раз демонстрации геймплейных возможностей последнего и посвящён опубликованный буквально только что тематический видеоролик от DICE.

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Режим Portal позволяет как угодно менять правила игры, совмещая в Battlefield 2042 как её «родной» контент, так и элементы из предыдущих игр франшизы. Так, например, современные танки могут кататься на одном поле боя с прообразами танков времён Первой мировой, а истребители времён Второй мировой могут пытаться узнаться за истребителями пятого поколения. В общем, безудержное веселье, огромные возможности и полный хаос во имя получения положительных эмоций. И всё это — на старых добрых и всеми любимых полях боя.

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Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября.