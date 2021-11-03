Мероприятие продлится 15 минут. Сколько из них непосредственно геймплея, узнаем только постфактум.

В середине прошлого месяца студия FromSoftware была вынуждена отложить релиз Elden Ring с января на конец февраля. Известие пусть и не фатальное, но всё же приятного в нём мало, поэтому разработчики сразу пообещали, что в качестве компенсации будут время от времени вспоминать про нас и публиковать новые сведения. Что ж, обещание сдерживается: завтра состоится новый показ игрового процесса Elden Ring.

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Что конкретно нам собираются показать, пока, естественно, не разглашается; известно лишь что мероприятие стартует завтра, 4 ноября, и продлится около пятнадцати минут. Опять же, сколько из этих пятнадцати минут будут посвящены непосредственно геймплею, не уточняется.