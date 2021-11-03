«Удалёнка» как новая реальность диктует свои условия.

Компания Microsoft представила новое приложение Loop, доступ к которому будет организован в рамках подписки Microsoft 365. Новинка объединит в себе возможности популярных офисных приложений редмондцев, среди которых есть Word, Excel, PowerPoint и Teams.

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Разработчики позиционируют Loop в качестве рабочего инструмента для совместной работы. Он сочетает в себе мощный и гибкий рабочий контур с портативными компонентами, которые свободно перемещаются и синхронизируются между приложениями, позволяя командам планировать и создавать что-то вместе. Microsoft Loop состоит из трёх элементов: компоненты Loop, страницы Loop и рабочие пространства Loop.

Компоненты Loop — это живые фрагменты контента, которые могут существовать в нескольких приложениях и получать обновления в режиме реального времени. Они могут принимать разные формы — например, в виде списка, совместно используемого в канале мессенджера Teams и доступного для редактирования на странице Loop. Компонентами Loop могут выступать различные таблицы, редактирование которых происходит в облачных приложениях Office. Последнее обстоятельство является гарантом того, что все пользователи всегда будут работать с актуальной версией файла.

Страницы Loop — их также тут называют рабочими холстами, где можно делить отдельными компонентами Loop в процессе работы над совместными проектами. Ближайший аналог — обычная доска с заданиями, только обладающая продвинутыми возможностями для совместной работы. Страницы Loop поддерживают вставку и публикацию компонентов, которые были созданы за пределами пространства Loop. При этом некоторые из элементов можно редактировать, не используя Loop, но задействовав другие приложения.

Наконец, рабочие области Loop. Это общее пространство, с помощью которого пользователи могут объединить вместе все инструменты, нужные для выполнения задач. Рабочие области Loop поддерживают отслеживание прогресса выполнения задач, добавление заметок, просмотр задач, над которыми трудится тот или иной пользователь.

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Отдельные элементы Loop должны появиться в мессенджере Teams, программном пакете Office и OneNote уже в этом месяце. Отдельное приложение Loop выйдет чуть позже. Важно добавить, что Microsoft работает над концепцией модульной офисной платформы для совместной работы на протяжении нескольких последних лет.